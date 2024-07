All’Ismett di Palermo innovativo trapianto di fegato per colangiocarcinoma peri-ilare non resecabile

Per la prima volta nel centro-sud Italia è stato eseguito un trapianto di fegato per colangiocarcinoma peri-ilare non resecabile presso l’IRCCS ISMETT di Palermo. Si tratta di un intervento all’avanguardia reso possibile grazie allo studio multicentrico LITALHICA promosso dall’Università di Padova e condiviso attraverso il Centro Nazionale Trapianti. “Per la prima volta nel centro-sud Italia […]

