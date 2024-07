David Beckham e Victoria tra le Eolie e Cefalù, il glamour sbarca in Sicilia

Nella calda estate del 2024, David Beckham e Victoria hanno fatto tappa in Sicilia durante la loro esclusiva vacanza italiana. La coppia, una delle più iconiche nel mondo dello spettacolo, ha scelto il Bel Paese come destinazione, facendo tappa prima nella glamour Costa Smeralda e poi nella nostra Isola. Una breve sosta nella perla del […]

