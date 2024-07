Monreale, il calvario dei pedoni in centro: auto e scooter ovunque

Monreale – La via Pietro Novelli, una delle strade principali del centro storico di Monreale, è diventata ormai impraticabile per i pedoni. Auto e scooter posteggiano selvaggiamente sui marciapiedi e lungo la carreggiata, costringendo chi si muove a piedi a fare lo slalom tra veicoli e ostacoli di ogni tipo.

Una situazione critica di giorno, ma che persiste anche la sera in modo ancora peggiore, nonostante i divieti di sosta. I pedoni, turisti compresi, sono costretti a camminare in mezzo alla strada tra le auto che sfrecciano, con evidenti rischi per l’incolumità.

Disagi analoghi in via Venero, dove molti marciapiedi sono dissestati e utilizzati come parcheggio dalle auto. Negozi che espongono merce ingombrando i pochi spazi percorribili e rendendo difficoltoso il transito di pedoni, gente in carrozzina e passeggini.

Una situazione che costringe residenti e visitatori a fare i conti ogni giorno con una viabilità precaria e pericolosa, indegna per una cittadina dal prestigioso patrimonio artistico e culturale come Monreale.

Urgono interventi dell’amministrazione comunale per ripristinare condizioni accettabili per i pedoni, a partire da una maggiore vigilanza e sanzioni per chi posteggia fuori dalle regole, per chi circola con scooter elettrici anche in senso opposto. Necessari anche investimenti nella manutenzione dei marciapiedi e nella realizzazione di scivoli. Per restituire a Monreale quella vivibilità e appetibilità turistica che una viabilità caotica rischia di compromettere.