A Monreale raccolta firme per referendum contro l’autonomia differenziata

Monreale – Oggi pomeriggio, dalle 17 alle 20, in piazzetta Vaglica sarà presente una postazione per la raccolta di firme a sostegno della richiesta di indire un referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata. L’iniziativa è stata promossa dal Comitato Promotore composto da M5S, PD, SCN, SI e il Mosaico.

“Tale legge – spiegano i promotori – costituisce un vulnus per l’integrità territoriale della nazione e una pietra tombale per il meridione. Bisogna cancellare questa legge infausta voluta dal governo della destra”.

Per questo sono stati programmati tre banchetti per la raccolta firme nei seguenti giorni: 16-19 agosto, 31 agosto e 8 settembre. “Iniziativa che va sostenuta – dichiara Roberto Gambino del Mosaico – considerato che le comunità locali del meridione saranno le più penalizzate dall’entrata in vigore della riforma sulle autonomie”.

Il Mosaico aderirà anche al Comitato locale a sostegno della raccolta firme per il referendum.