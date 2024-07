Fiammata la travolge mentre accende il barbecue, la donna è morta

Favara è in lutto per la scomparsa di Rosalia Cancemi, 49 anni, conosciuta da tutti come “Lia”, la donna rimasta gravemente ustionata il 30 giugno scorso mentre cercava di accendere un barbecue nel giardino della sua abitazione in via Capitano Callea. La signora Cancemi era stata investita da una fiammata di ritorno, alimentata anche dal […]

