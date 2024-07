Rifacimento stradale, lunedì tocca alla Via Provinciale di Pioppo

Continuano i lavori relativi al rifacimento stradale del Comune di Monreale e da lunedì toccherà a Pioppo. Da qualche giorno il paese è stato tappezzato da avvisi relativi al rifacimento stradale che durerà da giorno 29 Luglio fino al termine dei lavori e l’orario previsto per le operazioni va dalle 7:00 alle 18:00.

Sicuramente i residenti di Pioppo subiranno un forte disagio relativo non soltanto ai lavori ma anche alla mancanza di spazi adatti al posteggio delle vetture; si preannunciano così giorni duri per tutti i cittadini e non si sa quando termineranno i lavori. Tale disagio si somma a quello che ormai da 7 mesi vivono i cittadini di Pioppo dovuto alla frana della strada nel tratto tra il Bivio Fiore e Pioppo, del quale tuttora non si hanno notizie di alcun genere.