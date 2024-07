Una donna di 52 anni, Daniela Lombardo, è morta per un malore mentre faceva il bagno in mare. La tragedia si è consumata nel giorno del compleanno della donna, a pochi metri dalla sua abitazione di Pollina, in provincia di Palermo. L’allarme è stato lanciato da alcuni bagnanti che hanno notato il corpo della donna […]

Questo articolo Donna di 52 anni muore in mare nel Palermitano, era il giorno del suo compleanno è stato pubblicato su Diretta Sicilia Continua a leggere la notizia

Continua a leggere le notizie di MonrealeLive, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale