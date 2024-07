Dramma durante la messa, grave malore per Don Ferdinando Toia

Momenti apprensione nella chiesa Madre di Montelepre, dove il parroco don Ferdinando Toia, 50enne vicario generale della diocesi di Monreale, è stato colto improvvisamente da malore mentre stava celebrando messa. Il sacerdote si è accasciato davanti ai fedeli presenti.

Immediatamente soccorso, don Ferdinando è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Palermo, dove i medici gli hanno diagnosticato un ictus causato da un picco pressorio che gli ha provocato un’emorragia cerebrale. Le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Il parroco é molto conosciuto e stimato per il suo impegno nella diocesi monrealese, dove è stato per anni anche direttore della Caritas, è stato anche parroco di Santa Teresa a Monreale. La notizia si è rapidamente diffusa gettando nello sconforto le comunità da lui servite e l’intera diocesi, oggi in apprensione per questo drammatico evento.

Il bollettino medico diffuso dall’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, parla di una situazione stabile dopo la notte trascorsa serenamente dal sacerdote, ora in attesa dell’inizio della terapia farmacologica per monitorare la reazione. Al momento pare scongiurato l’intervento chirurgico, i sanitari propendono per la sola cura farmacologica. Le preghiere di fedeli e confratelli accompagnano don Ferdinando in queste ore difficili, nella speranza che possa riprendersi completamente da questo terribile ictus che lo ha colpito nel pieno del suo servizio pastorale.

“La situazione sembra essere stabile e, in questi casi, non è poco – ha dichiarato l’arcivescovo Isacchi – Grazie per le vostre preghiere e perché state facendo pregare anche le vostre comunità”. Parole di fiduciosa speranza, condivisa dalla comunità parrocchiale di Partinico, città natale di don Ferdinando, dove l’arciprete e i confratelli hanno subito organizzato una veglia di preghiera per il sacerdote.

Una vita spesa con passione per l’impegno pastorale e la carità, come testimonia il suo precedente ruolo di direttore della Caritas diocesana. Ora don Ferdinando Toia sta combattendo la sua battaglia più difficile, ma l’abbraccio e la solidarietà di tutti i fedeli sono la migliore iniezione di speranza per questo momento buio.