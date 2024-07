A 43 anni muore maestro pasticcere siciliano Vincenzo Bonfissuto, il dolore di Fiorello

Una stella della pasticceria si spegne prematuramente Lutto nel mondo della pasticceria italiana. All’età di soli 43 anni è improvvisamente scomparso Vincenzo Bonfissuto, imprenditore siciliano e maestro pasticcere, conosciuto in tutta Italia per i suoi rinomati panettoni e le deliziose colombe pasquali. Originario di Canicattì, in provincia di Agrigento, Bonfissuto aveva fondato insieme al […]

