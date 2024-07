Si trancia il torace con il flex mentre lavora in casa e muore dissanguato

Tragedia in via Roma a Reitano, dove un uomo di 62 anni, Giuseppe Parisi di Caronia, ha perso la vita in un incidente domestico. L’uomo stava effettuando alcuni lavori di riparazione nell’abitazione di proprietà del figlio utilizzando un flessibile, quando improvvisamente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’utensile che lo ha ferito […]

