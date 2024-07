Grosso incendio a Corleone, fiamme minacciano allevamento

Corleone – Un vasto incendio è divampato nelle campagne di Corleone, in provincia di Palermo. Diverse squadre dei vigili del fuoco, della forestale e volontari della protezione civile sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo, che sta minacciando anche un allevamento zootecnico in contrada Giaconia. I pompieri stanno intervenendo con numerosi mezzi per arginare […]

