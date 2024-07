Monreale, possibile mancanza d’acqua domani 30 luglio

Monreale – Domani 30 luglio potrebbero verificarsi disservizi legati all’erogazione dell’acqua nella parte alta del paese. Lo fa sapere l’amministrazione comunale monrealese.

“I tecnici hanno registrato un’oscillazione del livello di falda che potrebbe mandare in protezione le pompe dei pozzi. Nessun guasto ma eventualmente si tratterebbe di un’interruzione per evitare guasti al sistema di adescamento”, dice l’assessore La Corte. “Stiamo monitorando costantemente per capire se è un fenomeno transitorio oppure siamo dinnanzi ad un problema più ampio. Ci scusiamo sin d’ora ma questa volta non dipende dalla gestione del servizio ma da un fattore differente”.