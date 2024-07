Rifiuti con vista Duomo di Monreale, pugno allo stomaco per la città

A Monreale rifiuti danno il benvenuto ai turisti. La foto scattata da Pippo Macaluso parla chiaro: un ammasso di rifiuti in bella vista nella scalinata che porta al Duomo di Monreale tra via Santa Maria Nuova e Piazza Guglielmo II. I rifiuti sono una distesa di sporcizia proprio davanti allo splendido Duomo normanno patrimonio dell’UNESCO.

Un pessimo biglietto da visita per migliaia di turisti che ogni giorno visitano Monreale. E intanto qualcuno mugugna: “Una vergogna che questo sia il benvenuto per chi viene a Monreale”. Forse il patrimonio artistico di Monreale merita più decoro?

L’assessore ai rifiuti, Giulio Mannino fa sapere: “Il servizio funziona perfettamente. Chiediamo agli esercenti una maggiore collaborazione e di aspettare o mezzo e l’operatore che passano per il ritiro del cartone. Ne vale per il bene di Monreale. Chiediamo di avere il buon senso per fare si che Monreale sia una città pulita. Chiediamo ai monrealesi di non abbandonare rifiuti, non è tollerabile vedere rifiuti ammassati soprattutto nei fine settimana. Già da oggi sono iniziati i controlli della polizia locale”.