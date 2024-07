Tragedia a Scoglitti, in provincia di Ragusa, dove Antonino Agosta, 70 anni, ex dipendente comunale e storico custode del Teatro Vittoria Colonna della città, è stato trovato senza vita in spiaggia. Secondo una prima ricostruzione, nella tarda serata di ieri Agosta si sarebbe recato da solo sul tratto di spiaggia di Kamarina per una passeggiata […]

Questo articolo Ex dipendente del Comune trovato morto sulla spiaggia, forse malore improvviso è stato pubblicato su Diretta Sicilia Continua a leggere la notizia

