Vip alle Eolie, la Sicilia resta la meta estiva preferita

Anche quest’anno, le Isole Eolie sono la destinazione più gettonata tra i vip per le vacanze estive. La stagione è iniziata col botto con il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius a Vulcano e prosegue a ritmo serrato, con l’arrivo continuo di nomi celebri.

Tra i vip che hanno già scelto l’arcipelago siciliano ci sono David e Victoria Beckham. Dopo Lipari, la coppia si è spostata a Vulcano, creando curiosità e interesse tra i fan. Per cenare hanno scelto un ristorante sulla spiaggia, circondati da una folla di curiosi.

Nelle stesse acque dei Beckham ha ormeggiato anche Mark Zuckerberg con i suoi mega yacht, in giro per i mari siciliani da diversi giorni.

Da Martina Colombari ad Elodie e Iannone, è un’estate eoliana

Oltre ai Beckham e Zuckerberg, hanno optato per le Eolie anche Martina Colombari e Billy Costacurta, che sui social hanno celebrato la bellezza dei paesaggi. E ancora, Jean Alesi, Christian De Sica, Ultimo, Maria Grazia Cucinotta, Valentina Vignali e molti altri.

L’elenco dei vip alle Eolie continua ad allungarsi: tra gli ultimi arrivati, la coppia formata da Elodie e Andrea Iannone. Dopo i rumors su una presunta crisi, i due sono stati paparazzati mentre si godevano il mare cristallino dell’arcipelago. Immagini che li mostrano di nuovo sereni e innamorati.

Il mix vincente delle Eolie

Insomma, anche quest’anno le Isole Eolie si confermano una delle mete più amate dai vip grazie al mix unico di mare, natura, cultura ed enogastronomia. Un angolo di paradiso capace di conquistare con la sua bellezza incontaminata anche le star internazionali.

Le Eolie regalano scorci e panorami mozzafiato, ideali per una vacanza all’insegna del relax e della privacy lontano dai riflettori. Ecco perché anno dopo anno rimangono tra le destinazioni più ambite per trascorrere l’estate in tranquillità.

