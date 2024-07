Monreale si prepara a un’esplosione di divertimento: Bimbolandia arriva in città

Monreale si prepara ad accogliere un evento straordinario dedicato ai più piccoli. Venerdì 2 agosto 2024, dalle ore 17:30, Piazza Guglielmo II si trasformerà in un paradiso per bambini con l’evento “Bimbolandia”, organizzato da Smile Party e Kids Party. Questo evento promette di essere un’occasione imperdibile per tutte le famiglie della zona e oltre, dove i protagonisti assoluti saranno i bambini.

L’evento, completamente gratuito, offrirà una vasta gamma di attrazioni e attività pensate per il divertimento dei più piccoli. Tra le principali attrazioni ci saranno i gonfiabili, amatissimi dai bambini, che potranno saltare e giocare in totale sicurezza. I colorati castelli gonfiabili e scivoli saranno disposti in modo da creare un percorso divertente e stimolante, garantendo ore di puro divertimento.

Ma non è tutto. L’animazione sarà un altro punto forte dell’evento. Professionisti del settore intratterranno i piccoli con giochi di gruppo, spettacoli, truccabimbi e tante altre attività che stimoleranno la loro fantasia e creatività. L’obiettivo è far vivere ai bambini un pomeriggio indimenticabile, all’insegna del divertimento e della socializzazione.

L’evento è pensato anche per i genitori, che potranno rilassarsi e godersi un tardo pomeriggio sereno, sapendo che i loro figli sono impegnati in attività sicure e divertenti. L’atmosfera festosa di Piazza Guglielmo, con musica e colori, sarà il contesto ideale per trascorrere una serata estiva in famiglia.

Monreale, con la sua splendida Piazza Guglielmo e l’imponente Duomo, offre uno scenario fiabesco che renderà l’esperienza ancora più magica. “Bimbolandia” rappresenta un’occasione unica per creare ricordi preziosi e trascorrere del tempo di qualità con i propri figli. Non perdete l’appuntamento con il divertimento: venite a trovarci Venerdì 2 agosto alle 17:30 in Piazza Guglielmo a Monreale.