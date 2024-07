Monreale, si va verso la razionalizzazione dell’acqua

Monreale – Arrivano aggiornamenti sulla erogazione dell’acqua a Monreale. L’assessore ai Servizi a Rete Giovanni La Corte comunica alla cittadinanza che attualmente la falda del Pozzo Boara che approvvigiona la rete idrica è salita di livello e se rimarrà costante fino a domattina si inizierà la distribuzione dell’acqua così come da programma.

“La situazione attualmente non è delle migliori secondo i tecnici comunali è a limite, ma se dovesse aggravarsi si dovrà procedere alla razionalizzazione dell’acqua cosi’ come si è verificato da tempo a Palermo e in altre città siciliane dove sono in stato di emergenza”.