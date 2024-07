Scuola Innovativa a Monreale, si riaprono le speranze: Arcidiacono incontra il Ministro

Si è tenuto mercoledì 17 l’incontro tra il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per discutere del progetto della Scuola Innovativa a Monreale. Presente anche il vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, che ha favorito l’organizzazione dell’incontro.

Il progetto per la realizzazione della scuola all’avanguardia da destinare alla Guglielmo II non è stato abbandonato, come precisato dal primo cittadino, ma ha incontrato degli ostacoli burocratici e amministrativi che ne hanno rallentato l’iter. In particolare, l’INAIL aveva inizialmente stanziato 11 milioni di euro per il finanziamento, sulla base di una stima fatta nel 2015. Tuttavia, successivi calcoli tecnici dell’architetto Monestiroli, vincitore del concorso di idee ai tempi dell’ex sindaco Piero Capizzi, hanno certificato che la spesa effettiva ammonterebbe a 26 milioni di euro.

Questa differenza ha portato a delle riflessioni da parte dell’INAIL circa la possibilità di sostenere economicamente un progetto così oneroso. Ciononostante, il sindaco Arcidiacono ha ricevuto rassicurazioni durante l’incontro con il Ministro Valditara sulla volontà di valutare una rimodulazione del progetto iniziale, in modo da renderlo più sostenibile.

“Grazie alla sensibilità del Ministro Giuseppe Valditara, ho favorito l’incontro al Ministero dell’Istruzione con il sindaco Alberto Arcidiacono” ha dichiarato Giorgio Mulè. “Sono sicuro che, dopo il confronto di oggi, abbiamo avviato l’iter corretto per risolvere la questione”.

L’ex sindaco Capizzi, dal canto suo, aveva espresso su MonrealeNews amarezza per aver visto sfumare un finanziamento così importante, auspicando che l’argomento non cada nel dimenticatoio.