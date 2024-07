Blitz in cantiere edile del Palermitano, scoperti lavoratori in nero e mancata sicurezza

Prosegue l’attività di contrasto al lavoro nero e alla scarsa sicurezza da parte del contingente ispettivo INL Sicilia. Il 30 luglio gli ispettori del lavoro ed i Carabinieri del NIL, Nucleo Ispettorato Lavoro, di Palermo hanno verificato un cantiere a Lascari. Malgrado le piccole dimensioni del cantiere, attivo per interventi di ristrutturazione, gli ispettori si […]

