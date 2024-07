Don Ferdinando Toia colto da malore durante messa, le sue condizioni migliorano

MONREALE – Don Ferdinando Toia, 50enne vicario generale della diocesi di Monreale, sta meglio dopo il grave malore che lo ha colpito sabato scorso mentre celebrava messa nella chiesa Madre di Montelepre. Il sacerdote ha avuto un improvviso mancamento, accasciandosi e lasciando sgomenti i fedeli presenti.

Ricoverato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo, è stato sottoposto a monitoraggio e trattamenti farmacologici. Secondo quanto reso noto dall’arcivescovo con un bollettino medico, don Toia avrebbe avuto un picco pressorio che gli ha causato un’emorragia cerebrale subcapsulare. Una tac effettuata subito dopo il malore ha permesso ai medici di optare per le cure farmacologiche, evitando l’intervento chirurgico.

Le condizioni di don Toia, originario di Partinico, sono in miglioramento. Il sacerdote è ora in grado di alzarsi dal letto e inizierà presto la riabilitazione motoria necessaria per tornare in forze. La diocesi esprime soddisfazione per il miglioramento del parroco, nominato vicario generale lo scorso giugno dall’arcivescovo Gualtiero Isacchi.