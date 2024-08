Monreale, getta rifiuti e viene multato grazie alle telecamere

Tolleranza zero da parte dell’amministrazione comunale di Monreale per chi abbandona i rifiuti al di fuori dei centri ecologici riservati alla raccolta. È stato multato un cittadino sorpreso a gettare rifiuti in piazzale Candido, incastrato dalle telecamere di sorveglianza.

Lo aveva già annunciato il neo assessore all’Igiene Urbana, Giulio Mannino, che aveva avviato, d’intesa con il Comando di Polizia Municipale, un controllo capillare del territorio attraverso le telecamere mobili in possesso del Comune. Sono previste multe per tutti coloro che non si attengono alle regole che disciplinano il conferimento dei rifiuti. Per controllare il territorio sono state e continuano ad essere installate giornalmente delle telecamere mobili in aree considerate sensibili.

“Ricordiamo ai cittadini che, per venire incontro alle loro esigenze – dichiara Mannino – sono operativi dalle 6:00 del mattino fino alle ore 16:00 i centri ecologici dislocati in tutto il territorio. Inoltre, abbiamo istituito il servizio di raccolta porta a porta. Chiediamo quindi la massima collaborazione nel rispetto dell’ambiente e di tutti coloro che si attengono minuziosamente alle regole”.