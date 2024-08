Altro grave incidente sul lavoro presso il cantiere del Lido comunale di Reggio Calabria, dove sono attualmente in corso lavori di ristrutturazione. Un operaio di 55 anni, dipendente di una ditta di Messina che sta eseguendo i lavori per conto del Comune, è rimasto ferito nel ribaltamento del bobcat sul quale si trovava. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è ricoverato in prognosi riservata. Al momento dell’incidente stava lavorando assieme ad un collega.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La procura di Reggio Calabria ha aperto un’inchiesta e ha incaricato il pm Marco De Pasquale di seguire il caso.

Il bobcat coinvolto nell’incidente e altri dispositivi di sicurezza presenti nel cantiere sono stati posti sotto sequestro dalla polizia scientifica e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. Si attendono ora aggiornamenti sulle condizioni dell’operaio ferito e sugli sviluppi delle indagini per chiarire le cause e le eventuali responsabilità.

Invece a Palermo un ragazzo è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo essere caduto da un’altezza di 4 metri mentre era intento in operazioni di trasloco in un centro sito in via Villa Giocosa. Presentava una profonda ferita al collo, probabilmente provocata dalle schegge di vetro della finestra andata in frantumi durante la caduta, oltre a diverse contusioni sul corpo. I medici lo tengono sotto osservazione ma le sue condizioni sono critiche. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri.

Questo articolo Nuovo incidente sul lavoro, Bobcat si ribalta: operaio in prognosi riservata è stato pubblicato su Diretta Sicilia

