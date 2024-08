Palermo, travolge anziana e fugge: 17enne poi torna: “Sono stato io”

Palermo – Una donna di 84 anni, C.O. le iniziali, lotta tra la vita e la morte all’ospedale Civico dopo essere stata investita ieri intorno alle 18 da un ragazzo di 17 anni in sella ad una moto Honda Sh.

L’anziana stava attraversando la strada all’altezza del civico 61/D quando è stata centrata in pieno dal motociclista che procedeva in direzione viale Regione. Scaraventata con violenza sull’asfalto, la donna è rimasta immobile a terra.

Inizialmente il 17enne si è fermato, poi è risalito in sella dandosi alla fuga senza prestare soccorso. Alcuni passanti hanno subito allertato il 118. I sanitari giunti sul posto hanno rianimato la donna, trasportata d’urgenza al pronto soccorso del Civico dove i medici l’hanno sottoposta ad intervento chirurgico per le gravi ferite riportate. La prognosi resta riservata.

Poco dopo, il giovane motociclista è tornato sul luogo dell’incidente accompagnato dai genitori e ha ammesso le proprie responsabilità. “Sono stato io, ho avuto paura e sono andato via” avrebbe detto agli agenti della Polizia Municipale. Il 17enne, che guidava senza patente né assicurazione, è stato denunciato per lesioni gravi e omissione di soccorso.

