Schianto in galleria sulla A18, 5 auto coinvolte e un ferito trasportato in elisoccorso

Intorno alle 12 di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Letojanni è intervenuta sull’autostrada A18 Messina-Catania, tra gli svincoli di Giardini Naxos e Taormina in direzione Messina, per un incidente che ha visto il coinvolgimento di 5 autovetture all’interno della galleria “Sant’Antonio”.

Nello scontro sono rimasti feriti gli occupanti dei veicoli, affidati alle cure del 118 giunto sul posto. Per uno dei feriti si è reso necessario il trasporto in elisoccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e una squadra del Consorzio Autostrade Siciliane per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area.

L’incidente ha causato pesanti ripercussioni al traffico sull’arteria autostradale Messina-Catania, con code e rallentamenti.

