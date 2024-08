Scoppia l’acquedotto, a secco Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria, Ficarazzi e Villabate e Palermo

Una grossa perdita si è verificata nella notte nell’acquedotto Nuovo Scillato nei pressi di Cerda, causando l’interruzione dell’approvvigionamento idrico in diversi comuni della provincia di Palermo.

In particolare, sono rimasti senz’acqua i comuni di Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria, Ficarazzi e Villabate, oltre al distretto Bandita-Favara-Galletti del capoluogo e alle utenze del Canale di Scillato tra la botola 34 e la 81. Disagi anche per la zona industriale di Termini Imerese.

La rottura ha provocato gravi disservizi, destinati ad aggravarsi nelle prossime ore, anche per l’assenza di fonti idriche alternative da cui attingere in questa situazione di crisi idrica.

I lavori di riparazione sono iniziati non appena è stato completato lo svuotamento del tubo danneggiato. Al momento non ci sono previsioni sui tempi di completamento dell’intervento. Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito di Amap e al numero verde 800-915333.

