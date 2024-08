Una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 è stata registrata nella tarda serata di oggi nella provincia di Cosenza. Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto epicentro a 3 chilometri dal comune di Pietrapaola, ad una profondità di 21 chilometri.

La scossa, avvenuta intorno alle ore 22, è stata avvertita distintamente dalla popolazione non solo in Calabria ma anche in Sicilia e Puglia, destando preoccupazione e spingendo molte persone a riversarsi in strada. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma la paura è stata tanta.

Le autorità locali sono al lavoro per verificarne gli effetti e hanno invitato la popolazione alla calma in attesa di aggiornamenti sulla situazione. Si tratta del terremoto più intenso registrato nell’area negli ultimi anni.

Questo articolo Scossa di terremoto di magnitudo 5 a Cosenza avvertita anche in Sicilia è stato pubblicato su Diretta Sicilia Continua a leggere la notizia

Continua a leggere le notizie di MonrealeLive, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale