In Sicilia ti rinfreschi con pochi euro, ecco le alternative low cost al mare

L’estate 2024 si conferma bollente, non solo per le temperature roventi, ma anche per i prezzi alle stelle nelle località balneari. Tra lettini, ombrelloni e consumazioni al bar, una giornata al mare per una famiglia può facilmente superare i 100 euro. Ma chi l’ha detto che l’unica soluzione alla calura estiva sia la spiaggia? La Sicilia, oltre alle sue meravigliose coste, offre una vasta gamma di alternative low cost per rinfrescarsi e divertirsi immersi nella natura: i fiumi.

Dimenticate la folla e i prezzi esosi, preparate il costume e seguiteci in questo viaggio alla scoperta di oasi di pace e frescura, dove il costo d’ingresso è spesso irrisorio o addirittura gratuito.

Gole dell’Alcantara: spettacolo naturale a soli 3 euro

Il Parco Fluviale dell’Alcantara, con i suoi 1928 ettari di natura incontaminata, è un vero e proprio paradiso terrestre. Le sue gole, scavate nei millenni dalle fredde acque del fiume Alcantara, offrono uno spettacolo mozzafiato. Potrete passeggiare lungo i sentieri, fare il bagno nelle gelide acque e godervi un picnic immersi nel verde. Il tutto a soli 3 euro a persona!

Gole di Tiberio: tuffo nella storia gratis

A pochi chilometri da Cefalù, le Gole di Tiberio vi aspettano con le loro pareti rocciose a strapiombo sul fiume Pollina. Un canyon naturale ricco di storia e fascino, dove potrete fare il bagno, rilassarvi al sole e dedicarvi a escursioni naturalistiche. L’ingresso è gratuito.

E non finisce qui…

La Sicilia è ricca di fiumi e laghi balneabili. Tra le mete più suggestive segnaliamo:

Cascata delle Due Rocche: uno spettacolo naturale unico, con la possibilità di fare il bagno nelle fresche acque.

Lago Specchio di Venere a Pantelleria: un antico cratere vulcanico trasformato in un lago termale dalle acque calde e benefiche.

Riserva Naturale di Cavagrande del Cassibile: un canyon ricco di laghetti di acqua dolce, ideale per una nuotata rigenerante.

Riserva Naturale di Valle dell’Anapo: un’oasi di pace e tranquillità con ingresso gratuito, perfetta per una giornata a contatto con la natura.

Insomma, la Sicilia offre un’ampia scelta per chi cerca un’alternativa economica al mare. I fiumi siciliani vi aspettano con le loro acque cristalline, la natura incontaminata e la possibilità di trascorrere una giornata all’insegna del relax e del divertimento senza spendere una fortuna.

