Bimbo muore annegato in piscina a Palermo, mamma e papà colti da malore

Si delineano i contorni della terribile tragedia che si è consumata nel pomeriggio di oggi in via del Tritone a Palermo, dove un bambino di soli 3 anni, Enrico, è morto annegato nella piscina della villa di famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si trovava in casa con entrambi i genitori che in quel momento stavano riposando, quando, approfittando di un momento di distrazione, sarebbe uscito in giardino e si è tuffato in piscina.

Quando il padre si è accorto dell’assenza del figlio, è corso fuori a cercarlo e con lo ha trovato riverso nell’acqua privo di sensi. L’uomo ha immediatamente tirato fuori il bambino dall’acqua e ha chiamato con urgenza i soccorsi nel tentativo di salvargli la vita.

In pochi minuti sono giunte sul posto diverse ambulanze con a bordo il personale medico rianimatore che ha cercato in tutti i modi di rianimare il piccolo Enrico, purtroppo invano. Il bimbo, che domani avrebbe compiuto 3 anni, non ce l’ha fatta.

La tragica notizia ha sconvolto l’intero quartiere di Sferracavallo, borgata marinara alla periferia di Palermo dove la famiglia risiede in una villa. I genitori del piccolo, sotto shock per l’accaduto, sono stati a loro volta soccorsi dal personale sanitario giunto sul posto.

Sulla dinamica dell’incidente indagano gli agenti del commissariato San Lorenzo, anche se dalle prime ricostruzioni sembra trattarsi di una disgrazia: il bimbo, forse attratto dall’acqua della piscina, è riuscito ad eludere per un attimo la sorveglianza dei genitori, uscendo inosservato in giardino e tuffandosi, con esiti purtroppo fatali.

