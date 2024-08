Incendio vicino alla Palermo-Sciacca, a fuoco area verde a Giacalone

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi nei pressi del territorio di Giacalone, a Monreale, a ridosso della strada statale 624 Palermo-Sciacca. Le fiamme si sono sviluppate in prossimità di alcune abitazioni e hanno rapidamente coinvolto un’area verde situata accanto al viadotto della Palermo-Sciacca, nella carreggiata in direzione del capoluogo siciliano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento, coadiuvati da alcuni mezzi aerei che stanno sorvolando la zona per tenere sotto controllo la situazione. Al momento non si registrano particolari disagi al traffico.

Quello divampato vicino Giacalone è solo l’ultimo di una serie di roghi che in questi giorni di inizio agosto stanno mettendo in ginocchio vaste aree della Sicilia, falcidiata da incendi e alte temperature.