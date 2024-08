Palermo, bimbo di tre anni muore affogato in piscina

Palermo – Tragedia in via del Tritone a Palermo, dove nel pomeriggio di oggi un bambino di soli tre anni è morto annegato nella piscina della propria abitazione.

Non è ancora chiaro come si è consumata la tragedia ma dalle prime informazioni pare che il bambino sia morto annegato

Nonostante i tempestivi soccorsi giunti sul posto, per il bimbo non c’è stato nulla da fare. Gli operatori del 118, allertati, hanno tentato disperatamente di rianimare il bambino, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano.

Sono intervenuti anche gli agenti di polizia per ricostruire la dinamica dell’incidente.

