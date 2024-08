Drammatico scontro sulla Palermo-Agrigento a Misilmeri, 36enne lotta per la vita

Incidente sulla Palermo Agrigento all’altezza di Misilmeri. Nello scontro tra due auto una giovane di 36 anni è rimasta gravemente ferita e trasportata all’ospedale Civico dai sanitari del 118.

Intervento dei soccorsi

Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre la donna dalle lamiere.

Indagini in corso

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri per accertare le responsabilità dello scontro. L’altro automobilista coinvolto nello scontro è rimasto illeso.



