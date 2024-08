Tragico incidente stradale ieri sera sulla Statale 122 nei pressi di Caltanissetta. Maurizio Averna, 60 anni, poliziotto in pensione residente a San Cataldo, ha perso la vita mentre percorreva la strada in sella alla sua moto Suzuki. L’incidente è avvenuto intorno alle 23 in contrada Sabucina, quando il motociclista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guardrail.

Nonostante i tempestivi soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 con due ambulanze, ma il 60enne è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. La salma, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata restituita ai familiari per lo svolgimento dei funerali. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri che dovranno ricostruire quanto accaduto.

Incidente stradale in moto, muore l'ex poliziotto Maurizio Averna

