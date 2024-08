Oroscopo domenica 4 Agosto 2024

L’oroscopo del 4 agosto 2024

Un saluto dall’Oracolo di Apollo che legge gli stari e scrive l’oroscopo della giornata, un modo per conoscere cosa dicono gli astri. Segno per segno, ecco le previsioni degli astri.

Ariete

Oggi, con la congiunzione di Marte e Giove, sei pieno di energia e determinazione. Usa questa forza per superare gli ostacoli e realizzare i tuoi obiettivi.

Toro

Il trigono tra Urano nel tuo segno e Plutone suggerisce una profonda trasformazione personale. È il momento di abbracciare il cambiamento e di uscire dalla tua zona di comfort.

Gemelli

La congiunzione di Marte e Giove nel tuo segno porta un’energia esplosiva. Ottima giornata per iniziare nuovi progetti o per dare un’accelerata a quelli in corso.

Cancro

Prenditi un momento per rilassarti e riflettere. La giornata potrebbe richiedere un po’ di introspezione per capire meglio le tue emozioni e desideri.

Leone

Il Sole e la Luna nel tuo segno portano un rinnovato senso di vitalità. Sfrutta questa energia per esprimere te stesso e per attirare attenzioni positive.

Vergine

Con Mercurio, il tuo pianeta governatore, in congiunzione con Venere, la tua capacità di comunicare in modo efficace è esaltata. Approfittane per fare rete e stringere nuove alleanze.

Bilancia

La quadratura di Venere con Urano potrebbe portare qualche tensione nelle relazioni. Mantieni la calma e cerca di trovare un compromesso dove necessario.

Scorpione

È un giorno di riflessione interiore. Pensa a come puoi approfondire i tuoi legami personali e professionali per un futuro più stabile e soddisfacente.

Sagittario

Il tuo spirito avventuroso potrebbe sentirsi un po’ limitato oggi. Trova modi creativi per esplorare nuove idee anche all’interno delle tue routine abituali.

Capricorno

Concentrati sui tuoi obiettivi a lungo termine. La giornata è favorevole per pianificare e strutturare i passi necessari per raggiungere le tue ambizioni.

Acquario

Il trigono tra Urano e Plutone ti invita a riflettere su grandi cambiamenti. Considera modi innovativi per reinventarti e per migliorare la tua vita.

Pesci

Con Saturno e Nettuno nel tuo segno, potresti sentirti sia ispirato che realista. È un buon equilibrio per pianificare il futuro senza perdere di vista i sogni.

