Un tuffo silenzioso, un dolore immenso: così è morto il piccolo Enrico Fertitta

Sono sotto shock parenti e vicini di casa del piccolo Enrico Fertitta, morto annegato nella piscina della villa di famiglia a Sferracavallo, Palermo, mentre i genitori riposavano. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 15, nella villa di via Tritone 13 G a Sferracavallo, non lontano dal mare di Barcarello. Secondo una prima ricostruzione, i genitori di Enrico stavano riposando insieme ai due figli quando il piccolo di 3 anni si è alzato dal letto e ha raggiunto la piscina della villa. Qui è caduto in acqua annegando nel giro di pochi minuti.

La disperata corsa del padre per salvarlo

Poco dopo il padre, svegliato dall’arrivo della tata, si è messo a cercare Enrico e lo ha trovato riverso nella piscina. Disperato, si è tuffato per recuperarlo e tentare di rianimarlo, ma ogni sforzo è stato vano. Le urla strazianti della madre hanno richiamato alcuni vicini che hanno lanciato l’allarme. In pochi minuti sono giunti sul posto ambulanze e polizia, ma per il piccolo non c’era più nulla da fare.

Una famiglia unita con la passione per la tecnologia

La famiglia Fertitta, originaria di Palermo, è molto unita e dedita al lavoro. Il padre Giuseppe, 48 anni, è un informatore scientifico che insieme al fratello ha sviluppato diverse app per la salute delle donne in gravidanza e dei nascituri, come “iMamma”. La madre Chiara è descritta come una donna solare e affettuosa. Oltre ad Enrico, la coppia ha un altro figlio di 8 anni. I vicini ricordano le allegre feste per bambini organizzate spesso nella villa, affittata anche per le vacanze estive.

Una tragedia che lascia attoniti

La notizia dell’annegamento del piccolo Enrico ha sconvolto tutto il quartiere di Sferracavallo. È difficile accettare la scomparsa di un bambino così piccolo, che aveva una vita intera davanti a sé. I vicini si sono stretti attorno ai genitori, distrutti da un dolore indicibile. Gli investigatori, pur propendendo per un tragico incidente, stanno ricostruendo nei dettagli la dinamica dell’accaduto.

