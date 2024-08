Tragedia a Bagheria, morto motociclista 46enne in incidente stradale

Bagheria – Tragedia ieri sera poco dopo le 22 in via del Fonditore, dove ha perso la vita Tonino Nicosia, 46 anni, in un incidente stradale mentre stava tornando a casa dal lavoro in sella al suo scooter Honda SH 300. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto.

A dare l’allarme un passante che ha assistito alla scena e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Purtroppo all’arrivo dell’ambulanza del 118 per Nicosia non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile di Bagheria che hanno effettuato i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo alcuni amici della vittima, non si sarebbe trattato di un incidente autonomo ma Nicosia potrebbe essere stato tamponato da un pirata della strada che poi si è dato alla fuga senza prestare soccorso. Gli investigatori visioneranno le telecamere di sorveglianza della zona e raccoglieranno eventuali testimonianze per fare luce sulla vicenda.

Grande il cordoglio in città per Tonino Nicosia, descritto da tutti come un grande lavoratore, generoso e sempre disponibile con amici e conoscenti. I funerali si svolgeranno domani alle ore 11 nella chiesa di San Pietro a Bagheria.

