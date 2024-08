La pioggia è arrivata, temporali sparsi in Sicilia

Acquazzoni su Enna, Corleonese, Messinese, Madonie, una piccola boccata d’ossigeno dopo mesi di siccità. L’estate del 2024 passerà alla storia come una delle più torride e secche di sempre in Sicilia. Le temperature elevate e la totale mancanza di pioggia hanno prosciugato invasi e bacini idrici, compreso il lago di Pergusa vicino Enna. Proprio nel capoluogo, nel pomeriggio di oggi un violento acquazzone si è abbattuto sulla città, portando sollievo dopo settimane di caldo asfissiante.

La pioggia è stata accolta con gioia dagli abitanti, anche se gli esperti avvertono che servirebbero precipitazioni ben più abbondanti e regolari per riempire la diga Ancipa, da cui dipende l’approvvigionamento idrico dell’intera provincia. Una situazione difficile che riguarda non solo il capoluogo ma tutti i comuni siciliani.

La pioggia fà la sua apparizione per la seconda volta in pochi giorni sull’isola. E’ salutata con speranza dalla comunità. A qualche fiume dell’entroterra di Sicilia dopo mesi di secca totale torna a scorrere.

Nonostante l’intensità delle precipitazioni odierne, gli esperti invitano alla cautela: per risolvere definitivamente l’emergenza siccità serviranno piogge abbondanti e costanti nel tempo. La pioggia di oggi è comunque un segnale positivo e una boccata d’ossigeno per un territorio stremato.

