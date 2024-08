Luce su via Strada Ferrata, Monreale investe in un nuovo impianto a led

MONREALE – Il Comune di Monreale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica a led in via Strada Ferrata, dal Poliambulatorio fino all’incrocio con via Santa Liberata. L’intervento, finanziato con i fondi assegnati dallo Stato per il 2024, riguarderà il tratto compreso tra il piazzale antistante il poliambulatorio dell’Asp e l’incrocio con via Santa Liberata.

L’obiettivo è quello di dare luce con lampade a led ad alto risparmio energetico una strada ancora sprovvista di illuminazione. La Giunta comunale, con una delibera dello scorso maggio, ha deciso di destinare a questo progetto il contributo statale di 130.000 euro assegnato al Comune per il 2024 dalla legge di bilancio, nell’ambito delle risorse per piccole opere negli enti locali. L’intervento, progettato dall’ingegnere Maurizio Busacca, sarà presto messo a gara per procedere con l’affidamento dei lavori. L’ammodernamento dell’illuminazione di via Strada Ferrata rientra nel più ampio piano di riqualificazione energetica promosso dall’amministrazione comunale.