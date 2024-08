Meteo Sicilia, arrivano i temporali pomeridiani diffusi

La Sicilia sarà interessata da oggi e nei prossimi giorni da condizioni di instabilità atmosferica che favoriranno la formazione di temporali pomeridiani più estesi rispetto ai giorni precedenti. Una situazione che purtroppo non aiuterà a mitigare il deficit idrico che attanaglia l’isola. Farà caldo comunque e il senso di caldo sarà ancora più intensamente percepito a causa della forte umidità presente nell’aria.

Lunedì, prime avvisaglie di peggioramento

Già da oggi, lunedì 5 agosto, si assisterà ad un aumento della nuvolosità a partire dalla tarda mattinata, con lo sviluppo di nubi cumuliformi che potranno dare origine a rovesci e temporali, specie sulle zone interne della Sicilia centro-orientale. Non si escludono sconfinamenti lungo le coste ioniche. Attenuazione in serata. Venti deboli e temperature stazionarie, con possibili cali temporanei durante i fenomeni.

Martedì, temporali più diffusi

Martedì 6 agosto la nuvolosità aumenterà nuovamente nel corso del pomeriggio per l’innesco di temporali che, oltre alle zone interne, potranno interessare anche il settore tirrenico centro-orientale e localmente quello ionico. Graduale miglioramento in serata. Anche in questo caso ventilazione debole e temperature pressoché stabili.

Allerta per la siccità

La mancanza di piogge contribuisce ad aggravare la situazione di siccità che interessa buona parte della regione. I temporali pomeridiani, per quanto localmente intensi, non saranno sufficienti a colmare il deficit idrico. Permangono dunque le preoccupazioni per l’approvvigionamento idrico nei prossimi mesi.

