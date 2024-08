Orrore a Palermo, 19enne arrestato per abusi su cuginetta di 8 anni

Un giovane di 19 anni è stato arrestato con l’accusa di aver abusato sessualmente della cugina di soli 8 anni. La vicenda è emersa quando la madre della bambina l’ha portata all’ospedale Di Cristina. Qui, gli agenti di polizia hanno raccolto la testimonianza della piccola vittima. Gli esami medici successivi hanno confermato i sospetti di violenza sessuale.

Le indagini della polizia, condotte con rapidità, hanno portato all’identificazione e all’arresto del presunto responsabile. Il giovane è stato trasferito nel carcere Lorusso di Pagliarelli. L’arresto non è avvenuto senza tensioni: quando gli agenti si sono presentati presso l’abitazione del sospettato a Ciaculli, si sono verificati momenti di agitazione.

Dopo aver ascoltato sia la bambina che il giovane accusato, le autorità hanno emesso un provvedimento di arresto, successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari.

