Fondi 50mila euro dalla Regione per il campo di campetto della parrocchia di Santa Scolastica

MONREALE – In arrivo 50mila euro di finanziamenti regionali per il restyling del campetto di calcio della Parrocchia di Santa Scolastica nella frazione di Piano di Geli a Monreale. Il contributo straordinario, autorizzato per l’esercizio finanziario 2024, servirà per la realizzazione di uno spazio polifunzionale adiacente alla chiesa da destinare ad attività ludico-ricreative.

“Grazie all’interessamento del Dott. Zingales, del consigliere comunale Massimo Cinà e di tutta la loro squadra politica, da oggi la Parrocchia di Santa Scolastica può contare su questo finanziamento di 50.000 euro proposto dall’Onorevole Salvatore Geraci” ha dichiarato il Dom Vittorio Giovanni Rizzone, OSB, Abate dell’antico monastero benedettino di “S. Martino delle Scale”.

“Il contributo straordinario in favore di tutta la nostra comunità ecclesiastica e del Comune di Monreale, è stato inserito nell’emendamento al disegno di legge n. 771/A per la realizzazione di uno spazio polifunzionale da destinare ad attività ludico-ricreative nell’area adiacente alla chiesa. Un ringraziamento va al Sindaco Arcidiacono che, in sinergia con il consigliere Cinà ed il Dott. Zingales, ha concretizzato il costante lavoro sul territorio sempre attento ai bisogni dei monrealesi anche delle frazioni cittadine”.