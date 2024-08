Nubifragi in Sicilia centrale, torna l’acqua nel Lago di Pergusa

Il lago di Pergusa torna a riempirsi grazie alle forti piogge. Ieri le campagne dell’entroterra siciliano hanno tirato un sospiro di sollievo grazie alle forti piogge che si sono abbattute nel pomeriggio. In particolare, violenti temporali nella zona dell’ennese hanno causato non pochi problemi alla popolazione, provocando anche alcuni allagamenti. Si è trattato di precipitazioni che hanno permesso al lago di Pergusa, diventato nelle scorse settimane il simbolo della siccità in Sicilia, di tornare a contenere dell’acqua.

Una illusione? Nonostante questo piccolo segnale positivo, la situazione resta di emergenza, dato che le previsioni meteo per i prossimi giorni non sono buone. Ciononostante, la presenza di acqua nel lago rappresenta un respiro di sollievo, seppur limitato, per gli agricoltori e allevatori dell’area.

Intanto ieri dopo il violento temporale che si è abbattuto nella zona tra Enna e Pergusa, provocando cadute di alberi, massi sul manto stradale e allagamenti, la piscina comunale, due vasche, è stata chiusa perché proprio nella strada confinante si è registrata la maggiore criticità, con l’acqua che ha raggiunto un metro. E’ stato necessario l’intervento delle idrovore dei pompieri per liberare la zona e mettere in sicurezza gli ospiti delle piscine, una quarantina, rimasti bloccati dentro la struttura. Sul posto anche i volontari della Protezione civile di Enna.

Nella Sicilia colpita dalla siccità, anche Enna non vedeva una goccia di pioggia da cento giorni, se si esclude la breve precipitazione di due giorni fa nel capoluogo, mentre a Pergusa, dove il lago s’è prosciugato, la prima acqua è arrivata soltanto ieri.

