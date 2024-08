Il grande chef sceglie la Sicilia per produrre vini di alta qualità

L’imprenditore italo-americano Joe Bastianich, noto al grande pubblico per essere stato giudice di Masterchef, ha deciso di investire nella produzione vinicola siciliana dando vita a un nuovo progetto insieme all’azienda dell’olio extravergine Cutrera. Come riporta Il Gambero Rosso, Bastianich e Salvatore Cutrera, titolare dell’omonima azienda produttrice di olio DOP Monti Iblei, hanno unito le forze per creare Cutrera@Bastianich, una nuova realtà vinicola con sede a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa.

I due imprenditori, legati da una trentennale amicizia, hanno deciso di puntare sulla qualità, valorizzando il territorio siciliano. “La nostra azienda è nuova e giovane, piena di energia e progetti. Abbiamo già circa 15 ettari e abbiamo appena acquistato nuovi terreni situati a 500-600 metri sul livello del mare” ha dichiarato Bastianich “La nostra idea di vino è quella di produrre in altura. Oltre alla qualità intrinseca, bisogna tenere conto della sostenibilità”.

L’idea di unire le forze è nata durante una cena a New York, quando i due imprenditori hanno deciso di recuperare un antico palmento di proprietà della famiglia Cutrera per dare vita a vini di qualità, nel rispetto della tradizione siciliana.

La cantina sorgerà nella zona di Chiaramonte Gulfi, territorio vocato alla produzione di vino, dove la famiglia Cutrera era già proprietaria di uno dei più grandi palmeti del Ragusano sul finire del Novecento. “Ci siamo concentrati sui vini rappresentativi del territorio quindi Grillo, Cerasuolo di Vittoria, Nero D’Avola e il Frappato… ma abbiamo tante idee e progetti in mente” hanno anticipato Bastianich e Cutrera. L’unione delle competenze enologiche di Bastianich, che dagli anni Novanta ha girato le cantine siciliane, e la tradizione di Salvatore Cutrera nella produzione di olio extraverginenota in tutto il mondo, punta a valorizzare al meglio il territorio siciliano, dando vita a vini di altissima qualità.