Lutto nella protezione civile siciliana, Marco Oriti muore all’improvviso a 44 anni

Un fulmine a ciel sereno si è abbattuto sulla comunità di Alcara Li Fusi, in provincia di Messina. All’età di soli 44 anni, è improvvisamente scomparso Marco Oriti, stimato geologo e funzionario presso la sede territoriale messinese del dipartimento regionale della protezione civile siciliana.

La notizia della morte di Marco Oriti ha sconvolto profondamente i suoi colleghi e l’intero dipartimento, dove il giovane lavorava da meno di tre anni. In così poco tempo, Marco si era fatto apprezzare per le sue eccezionali capacità professionali e per la sua gentilezza e disponibilità.

“Era una persona solare, sempre pronta ad aiutare gli altri con il suo sorriso contagioso” ricorda commosso un collega della sede di Messina. Tutti lo descrivono come un uomo genuino e appassionato del suo lavoro, capace di entrare subito in sintonia con i compagni d’ufficio.

Ancor prima di entrare nel dipartimento regionale, Marco Oriti aveva partecipato come volontario alle attività di protezione civile, dimostrando spirito di servizio e dedizione alla collettività.

I funerali di Marco Oriti si terranno domani, 8 agosto, alle 17.30 presso la chiesa madre di Alcara Li Fusi, dove saranno certamente in tanti a voler dare l’ultimo saluto al concittadino così prematuramente scomparso.

Il dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile, Salvo Cocina, ha espresso profondo dolore e le più sentite condoglianze alla famiglia a nome di tutti i colleghi.

La piccola comunità di Alcara Li Fusi è sotto shock per la perdita di quello che molti definiscono un “figlio” della città. Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social network da amici e concittadini increduli.

“Un altro tragico evento segna la nostra piccola Comunità. La scomparsa improvvisa e prematura di Marco Oriti ci lascia attoniti” scrive l’Amministrazione comunale sul profilo Facebook del paese.

In tanti ricordano Marco Oriti come un giovane pieno di vita, con una grande passione per il suo lavoro. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo conoscevano e hanno avuto la fortuna di apprezzarne le grandi qualità umane e professionali.

