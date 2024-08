Monreale, telecamere e multe salate contro l’abbandono di rifiuti a Bivio Fiore

L’amministrazione comunale di Monreale ha deciso di adottare le maniere forti contro il conferimento selvaggio di rifiuti nella zona di Bivio Fiore, che nelle ultime settimane sta creando non pochi problemi ambientali e di decoro. Come annunciato dall’assessore all’igiene urbana Giulio Mannino, da lunedì mattina verranno installate telecamere di sorveglianza per monitorare e identificare chi abbandona irregolarmente i rifiuti nella zona.

Inoltre, sempre da lunedì, verrà attivata una postazione mobile per la raccolta dei rifiuti che opererà dalle 6 alle 11 del mattino. Si tratta di una misura straordinaria, concordata dall’assessore Mannino con la vice comandante della Polizia Metropolitana Giovanna Costa, che si aggiunge al regolare servizio di raccolta porta a porta operativo nella vicina frazione di Pioppo.

L’obiettivo è quello di stroncare definitivamente gli episodi di abbandono di spazzatura a Bivio Fiore, che oltre a danneggiare l’ambiente stanno arrecando pesanti disagi a residenti e automobilisti di passaggio. Proprio in questi giorni gli operatori ecologici stanno effettuando una pulizia straordinaria della zona su input dell’assessore Mannino.

Ma la novità più importante è rappresentata dall’attivazione delle telecamere di sorveglianza: “le immagini registrate – spiega Mannino – permetteranno di identificare e denunciare penalmente i trasgressori”. Per chi verrà pizzicato mentre abbandona irregolarmente i rifiuti sono previste pesanti sanzioni, con multe da 2500 a 5000 euro.

L’amministrazione comunale, con queste misure draconiane, vuole lanciare un messaggio forte e chiaro: il degrado ambientale e l’inciviltà di pochi non possono più essere tollerati. Bivio Fiore deve tornare pulita e decorosa. I trasgressori saranno puniti duramente nelle tasche.

La nuova postazione mobile per la raccolta dei rifiuti opererà secondo il consueto calendario di ritiro porta a porta. I cittadini di Monreale sono invitati a rispettare giorni e orari di conferimento, pena pesanti sanzioni. L’assessore Mannino fa appello al senso civico di tutti per tenere pulito il territorio.