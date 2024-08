A Monreale operazione di Carabinieri e Polizia, sgomberato il residence Il Giardino

MONREALE – Questa mattina le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione di sgombero presso il complesso residenziale di Fondo Cangemi a Monreale. Una fitta schiera di carabinieri, polizia di stato e polizia municipale ha provveduto a liberare gli appartamenti del residence, spesso occupati abusivamente da famiglie senza contratto.

Lo stabile “Il Giardino” è stato sgomberato in seguito ad un provvedimento della Prefettura, pare, dopo un decreto di confisca dell’immobile. Sul posto anche il maresciallo Antonio La Rocca, Comandante della Stazione Carabinieri di Monreale, e Luigi Marulli, comandante della polizia municipale monrealese.

Le operazioni si sono svolte senza particolari criticità e hanno riguardato anche nuclei familiari in difficoltà economica e con minori. Sul posto diversi operai per la chiusura e la messa in sicurezza delle abitazioni.