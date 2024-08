Forte nubifragio, decine di voli dirottati a Palermo

Un forte temporale si è abbattuto per ore sulla provincia di Catania, ma lambendo la città, procurando allagamenti e disagi. Pioggia battente e grandine anche sull’Etna. Problemi anche all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini dove una decina di voli sono stati dirottati su Palermo. Il mancato arrivo delle aeromobili crea problemi per i voli in partenza.

