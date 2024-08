Il brutto male, l’impegno civico e il dolore: lutto per il 40enne Francesco

Castelvetrano in lutto per la scomparsa di Francesco Signorello, stimato concittadino di 40 anni stroncato da una grave malattia. La comunità piange uno dei suoi figli più amati, la cui prematura dipartita lascia un vuoto incolmabile. Francesco lottava da due anni contro un male incurabile che negli ultimi tempi aveva devastato il suo corpo, ma non era riuscito a spegnere il suo spirito gentile e solidale. Nonostante le terribili sofferenze, il sorriso di Francesco era sempre pronto ad illuminare chi gli stava accanto.

A stargli vicino, sostenendolo con amore e dedizione fino all’ultimo istante, la moglie Valentina Palermo, conosciuta e sposata pochi mesi prima della terribile diagnosi, e il fratello gemello Antonio, insieme agli amici più cari. Molto conosciuto e benvoluto in città, Francesco era stato tra i protagonisti della scorsa estate di alcune apprezzate iniziative nella zona di Triscina di Selinunte, come la Festa in Bianco e la sagra del Pane Nero “cunzato”. Giovane dinamico e solare, amante del mare, dei viaggi e della musica, sapeva trasmettere allegria e voglia di vivere a chiunque lo circondasse.

La notizia della sua scomparsa getta nello sconforto le tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e trascorrere con lui momenti felici e spensierati, che rimarranno per sempre impressi nei ricordi e nei cuori di tutti. Figlio dell’architetto Stefano Signorello e di Mariella Filardo, Francesco lascia un vuoto incolmabile nei tantissimi amici che negli anni lo hanno apprezzato e voluto bene. Tra questi, gli appassionati di calcio locale ricordano ancora quando, appena diciottenne, decise con un suo gol un derby giovanile tra Folgore e Campobello.

I funerali si svolgeranno venerdì mattina alle 10.30 presso la Chiesa Madre di Castelvetrano.

