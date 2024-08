Bucano muro e svaligiano Zara: il colpo a Palermo

Hanno bucato il muro e sono entrati. Poi hanno depredato il negozio e sono fuggiti via. È il secondo furto in una settimana in un negozio di abbigliamento alla stazione Notarbartolo di Palermo. I ladri sono entrati nel locale del marchio Zara facendo un buco nella parete su piazza Matteo Maria Boiardo e hanno rubato […]

