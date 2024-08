Schianti gravi in Sicilia, 7 feriti

Sette persone sono rimaste coinvolte e ferite in due gravi incidenti stradali avvenuti sull’isola nel corso delle ultime ore. Un grave incidente si è verificato intorno alle 22,30 di giovedì sera sul ponte Guerrieri, il ponte che sovrasta Modica. Per cause ancora in via di accertamento, due autoveicoli sono entrati in collisione più o meno […]

