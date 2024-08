Tutti i dipendenti in nero in una discoteca del Palermitano, multa da 175.000 euro al titolare

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo hanno individuato 15 lavoratori irregolari impiegati in una nota discoteca della provincia di Palermo. In particolare, a seguito di una mirata e preliminare attività di monitoraggio delle aziende operanti nello specifico settore, connotate da indici di pericolosità fiscale, gli investigatori hanno individuato una discoteca […]

